Fermentalg a presque triplé son chiffre d'affaires à fin septembre

(AOF) - Fermentalg confirme, à fin septembre 2024, sa nouvelle dynamique commerciale, avec un chiffre d’affaires de 9,7 millions d'euros contre 3,3 millions d'euros à fin septembre 2023, soit une multiplication par près de 3, et 6,2 millions d'euros à fin septembre 2022 qui constituait le précédent plus haut. Pour le spécialiste des microalgues, cette performance "est notamment le fruit de l’élargissement du portefeuille de clients, avec plus de 30% de comptes actifs par rapport à la même période de 2023, et une augmentation du chiffre d’affaires moyen".

La société maintient son objectif de chiffre d'affaires de l'ordre de 12 millions d'euros pour 2024, malgré un contexte de marché qui s'est durci pendant l'été.

