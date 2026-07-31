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Ferguson Enterprises rebondit et s'apprête à remplacer EA dans l'indice S&P 500
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 23:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** L'action Ferguson Enterprises FERG.N a progressé de 9,5 % pour atteindre 256,69 dollars en fin de séance vendredi, après l'annonce par S&P Dow Jones Indices de son intégration dans l'indice de référence S&P 500

.SPX , en remplacement d'Electronic Arts EA.O avant l'ouverture du marché le 5 août

** Ferguson, un distributeur de matériaux de construction, avait déjà progressé de 3,5 % pour clôturer la séance régulière de vendredi à 234,33 dollars, soit une hausse de 5,3 % depuis le début de l'année ** EA a annoncé jeudi en fin de journée qu’elle prévoyait que son rachat par un groupe d’investisseurs soit finalisé le 4 août, les acquéreurs ayant obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires à la transaction ** À la suite de l’annonce d’EA, au moins un analyste a suggéré que des sociétés telles que Bloom Energy BE.N , Reddit

RDDT.N , Astera Labs ALAB.O et Rocket Companies RKT.N pourraient être éligibles pour remplacer l’éditeur de jeux vidéo dans l’indice de référence

** Bloom reculait d’environ 1 % en fin de séance tandis qu’Astera perdait 2,3 %, bien que les volumes aient été relativement faibles

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BLOOM ENERGY-A
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ELECTRONIC ARTS
209,8600 USD NASDAQ +0,13%
FERGUSON ENTER
234,440 USD NYSE +3,57%
REDDIT RG-A
140,600 USD NYSE -21,04%
ROCKET COS RG-A
12,900 USD NYSE -2,64%
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