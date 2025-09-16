Ferguson Enterprises en hausse après avoir dépassé les estimations du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de Ferguson Enterprises

FERG.N en hausse de 8,4% à 232,47 $ avant le marché

** Le fournisseur d'équipements de plomberie et de climatisation dépasse les estimations de revenus et de bénéfices pour le quatrième trimestre

** Les ventes de 8,5 milliards de dollars dépassent les estimations de 8,41 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires des marchés non résidentiels, qui représente environ la moitié du chiffre d'affaires américain de l'entreprise, a augmenté de 15% au 4ème trimestre en glissement annuel, grâce à la demande d'équipements pour les projets d'adduction d'eau - l'entreprise

** L'entreprise prévoit une croissance moyenne à un chiffre pour l'année civile 2025

** FERG change la date de fin d'exercice au 31 décembre au lieu du 31 juillet, les rapports seront effectifs à partir du 1er janvier 2026

** 16 courtiers sur 24 évaluent le titre à "acheter" ou plus, huit à "conserver"; le prix médian est de 248,5 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, FERG a progressé de 23,6 % depuis le début de l'année