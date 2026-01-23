FedEx va restructurer ses activités en France, 500 emplois menacés

Le groupe américain FedEx FDX.N a annoncé vendredi un plan de transformation de ses activités en France, impliquant un investissement de 78 millions d'euros, qui pourra entraîner la suppression de 500 emplois.

L'entreprise a ajouté qu'elle entendait réduire le nombre de ses stations de 103 à 86, simplifier son réseau et éliminer les infrastructures qui se chevauchent.

"Le secteur du transport de colis et du fret express en France est confronté à une intensification de la concurrence, qui exerce une forte pression sur les prix", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

La restructuration entraînera la création potentielle de plus de 770 nouveaux postes, à temps plein ou partiel, qui seront proposés en priorité aux personnes dont l'emploi est menacé, a ajouté le groupe.

FedEx a précisé qu'aucune modification de son réseau aérien international n'était envisagée dans le cadre de ce programme et que le groupe consultera les instances représentatives du personnel conformément au droit du travail français.

