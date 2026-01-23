FedEx supprime jusqu'à 500 emplois en France et restructure ses activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

FedEx FDX.N a déclaré vendredi qu'elle prévoyait de supprimer jusqu'à 500 emplois et d'investir jusqu'à 78 millions d'euros (91,58 millions de dollars) dans le cadre d'une refonte majeure de ses opérations nationales dans le pays.

La société a déclaré qu'elle réduirait le nombre de ses sites de 103 à 86, qu'elle simplifierait son réseau et qu'elle éliminerait les infrastructures qui se chevauchent.

"Le marché français de la messagerie et du transport express est dominé par un secteur des colis domestiques très concurrentiel et soumis à une forte pression sur les coûts", a déclaré l'entreprise américaine de livraison de colis.

Le remaniement pourrait créer plus de 770 nouveaux emplois à temps plein et à temps partiel dans le secteur des opérations, les employés concernés étant prioritaires pour ces postes, a ajouté l'entreprise.

FedEx a précisé qu'aucune modification de son réseau aérien international n'était envisagée dans le cadre de ce programme et qu'elle lancerait un processus de consultation formel avec les représentants des salariés, conformément au droit du travail français.

(1 dollar = 0,8517 euros)