FedEx : suppression entre 1700 et 2000 postes en Europe

(AOF) - Spécialiste du transport international de fret, FedEx prévoit de réduire les effectifs des équipes commerciales et de back-office en Europe, sous réserve de la législation locale et des processus de consultation : soit entre 1 700 et 2 000 postes. "Nous prenons les mesures nécessaires pour rationaliser un grand nombre de nos fonctions afin de réduire les coûts structurels tout en continuant à fournir un service à nos clients", a déclaré Richard W. Smith directeur des opérations internationales du groupe.

