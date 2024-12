FedEx : scission de ses activités de fret

AOF - EN SAVOIR PLUS

Son bénéfice par action dilué devrait se situer entre 16,45 et 17,45 dollars contre une prévision antérieure de 17,90 à 18,90 dollars par action.

Sur l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe américain révise à la baisse ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'exercice 2025. Il s'attend désormais à un chiffre d'affaires à peu près stable d'une année sur l'autre contre une augmentation de 1-3% précédemment.

En parallèle de cette annonce, FedEx a publié ses résultats du deuxième trimestre fiscal 2024/2025. Sur cette période, les revenus ressortent à 22 milliards de dollars contre 22,2 milliards il y a un an. Le résultat d'exploitation a atteint 1,05 milliard de dollar contre 1,28 milliard de dollars un an avant.

(AOF) - FedEx va procéder à une séparation de son activité de fret, FedEx Freight en créant une nouvelle société cotée en bourse. La scission devrait être exécutée dans les 18 prochains mois. Cette activité de fret a généré 9,4 milliards de dollars sur le dernier exercice de Fedex. FedEx Freight est spécialiste du fret LTL (less than truckload freight), un type d’expédition de fret où la cargaison n’occupe pas tout l’espace d’un camion.

