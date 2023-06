Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx: s'équipe de 50 fourgonnettes électriques information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 17:06









(CercleFinance.com) - GM fait savoir que FedEx Express Canada a accueilli ses 50 premiers véhicules de livraison électriques BrightDrop (une marque de GM lancée en 2021) Zevo 600 lors d'un événement à Toronto.



L'introduction des fourgonnettes électriques de BrightDrop dans la flotte de FedEx au Canada constitue une étape importante dans l'objectif de l'entreprise de transformer l'ensemble de sa flotte de collecte et de livraison de colis (PUD) en véhicules entièrement électriques à zéro émission d'échappement d'ici 2040.



' FedEx Express Canada est fier du rôle que nous jouons pour aider notre entreprise à atteindre l'objectif d'opérations neutres en carbone à l'échelle mondiale d'ici 2040. Travailler avec des entreprises comme BrightDrop montre comment le Canada aide à donner vie à des solutions plus durables dans une variété d'industries ', a commenté en substance Dean Jamieson, vice-président des opérations, FedEx Express Canada







Valeurs associées FEDEX NYSE +1.93%