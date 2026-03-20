FedEx relève ses prévisions annuelles après un trimestre bien meilleur qu'attendu

( Belga / BRUNO FAHY )

Le groupe américain de livraison de plis et de colis FedEx a annoncé jeudi des résultats bien meilleurs qu'attendu au troisième trimestre de son exercice décalé 2026, ce qui l'a incité à relever ses prévisions annuelles.

Entre décembre et février, il a engrangé un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars (+8,11% sur un an), et un bénéfice net de 1,06 milliard de dollars, contre 1,26 milliard un an plus tôt, selon un communiqué.

C'est supérieur au consensus des analystes de FactSet qui tablait respectivement sur 23,49 milliards et 964 millions.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action FedEx bondissait de 8,59%.

L'entreprise a expliqué avoir profité de la "force" des rendements de ses activités aux Etats-Unis et des envois prioritaires de colis à l'international, ainsi que de la réduction continue de ses coûts et d'une hausse des volumes de colis aux Etats-Unis.

Mais le surcoût des droits de douane, la hausse des dépenses de personnel et le maintien au sol de sa flotte de McDonnell Douglas MD-11 - après un crash mortel en novembre à Louisville, dans le Kentucky (centre-est des Etats-Unis) d'un avion de son concurrent UPS - ont pesé sur ses performances financières.

Selon le directeur financier John Dietrich, le retrait des MD-11 a pesé à hauteur de 120 millions de dollars sur le bénéfice opérationnel du trimestre et devrait grever le quatrième de 55 millions. "Nous prévoyons de remettre ces appareils en service vers la fin du trimestre", a-t-il précisé lors d'une audioconférence avec des analystes.

"Notre stratégie renforce non seulement nos opérations mais génère également un flux de liquidités robuste et place FedEx sur la bonne voie pour produire une valeur durable et de long terme pour les actionnaires", a commenté Raj Subramaniam, PDG de FedEx, cité dans le communiqué.

Il a ensuite indiqué aux analystes de surveiller "de près" la situation au Moyen-Orient, en guerre depuis le 28 février.

Selon lui, le groupe a mis en place des alternatives, en coopération avec les autorités locales, pour "continuer à servir nos clients du mieux possible" tout en assurant la sécurité des employés.

Cette région représente une "part relativement faible de notre chiffre d'affaires total", a-t-il tempéré, ajoutant que la hausse des hydrocarbures devrait être "relativement sans conséquence" au quatrième trimestre.

M. Dietrich a anticipé un impact négatif "modeste" pour le groupe.

- Scission -

A noter que le bénéfice net a profité d'un crédit d'impôts de 99 millions de dollars lié à la restructuration au Brésil.

Mais il a également supporté un coût de 61 cents par action lié à la scission de ses activités de fret, annoncée en juin 2025 et qui doit être finalisée au 1er juin cette année. FedEx Freight, nouvelle entité indépendante, sera cotée à la Bourse de New York.

Le bénéfice net par action hors éléments exceptionnels, variable privilégiée par les marchés, s'établit à 5,25 dollars, contre 4,51 dollars un an plus tôt et un consensus de 4,15 dollars.

Fort de ces résultats, le groupe anticipe désormais pour son exercice fiscal 2026 une hausse de 6% à 6,5% de son chiffre d'affaires (5% à 6% auparavant) et un bénéfice net par action à données comparables compris entre 19,30 et 20,10 dollars (17,80 à 19 dollars auparavant).