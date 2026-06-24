FedEx recule en raison d'une baisse de ses marges, tandis que les investisseurs évaluent les perspectives de la scission de son activité de fret

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Akriti Shah

Mercredi, avant l’ouverture de la Bourse, l’action FedEx FDX.N a chuté de 7%, la compression des marges dans son cœur de métier, la livraison, ayant suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant à la transition de l’entreprise suite à la scission de sa division de transport routier, très rentable.

FedEx, dans le but de se concentrer sur son activité de livraison, a cédé sa division de transport routier, FedEx Freight FDXF.N , au début du mois. La société, désormais allégée, est sous le feu des projecteurs des investisseurs, qui attendent d’elle qu’elle renforce ses bénéfices et réduise ses coûts. La marge d’exploitation du segment Federal Express de FedEx a chuté à 7,7%, contre 8,4% un an plus tôt, en raison de la hausse des coûts liés aux salaires et avantages sociaux des employés, ainsi qu’aux transports sous-traités et au carburant.

Les entreprises de logistique américaines, notamment UPS

UPS.N et FedEx, sont confrontées à une baisse des volumes due à l’évolution des politiques commerciales des États-Unis, tandis que la guerre en Iran a entraîné une hausse des prix du carburant.

La suppression du régime “de minimis” d’exonération douanière pour les envois de commerce électronique de faible valeur liés à des vendeurs à bas prix associés à la Chine, tels que Shein et Temu PDD.O , a également pesé sur les volumes.

“Nous reconnaissons que FedEx pourrait connaître une période difficile le temps que le marché fasse le tri parmi les différents éléments de la scission de l’activité fret et passe à un exercice comptable aligné sur l’année civile”, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note.

FedEx, baromètre du commerce mondial, prévoit un bénéfice annuel compris entre 16,90 et 18,10 dollars par action, alors que la société aligne désormais son exercice fiscal sur l’année civile, au lieu de le clôturer en mai comme auparavant.

Les analystes n’ont pas encore élaboré de modèles permettant de comparer ces chiffres avec les nouvelles prévisions, qui ne portent que sur ses activités de livraison.

“Il sera difficile d’évaluer les chiffres pendant quelques trimestres compte tenu du bruit ambiant, mais l’attention se portera sur les débats fondamentaux”, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

FedEx se négocie à 14,68 fois les bénéfices prévisionnels sur les 12 prochains mois, soit un peu plus que UPS UPS.N , à 14,05.