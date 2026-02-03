FedEx progresse après que Bernstein a relevé sa note à "surperformer"

3 février - ** Les actions de la société de livraison de colis FedEx FDX.N augmentent de 2 % à 341,97 $ avant le marché

** Bernstein relève la notation de "market perform" à "outperform" ** La société de courtage voit les marges après la scission de la division fret s'améliorer pour atteindre une fourchette de 7 % à 9 %, soutenue par des "réductions de la capacité nationale", l'accent mis sur "l'amélioration de la performance de l'Europe" et des données macroéconomiques positives

** "L'amélioration des fondamentaux des colis et la scission du fret rendent l'action particulièrement attrayante dans un marché à la recherche d'une exposition cyclique", déclare Bernstein

** La société de courtage augmente son objectif de cours de 306 à 427 dollars, ce qui représente une hausse de 27 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Sur les 30 sociétés de courtage qui suivent l'action, 17 l'estiment "acheter" ou plus, 11 "conserver" et deux "vendre"; le cours médian est de 317 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont augmenté de 2,6 % en 2025