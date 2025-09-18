 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 303,43
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

FedEx prévoit des bénéfices inférieurs aux estimations pour 2026 en raison de l'impact des tarifs douaniers américains
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 22:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

FedEx FDX.N a fait état d'un bénéfice trimestriel en hausse mais prévoit un bénéfice par action pour 2026 largement inférieur aux estimations des analystes, alors qu'elle anticipe un impact de la décision américaine de mettre fin aux exemptions tarifaires sur les expéditions directes au consommateur de faible valeur.

La société de livraison de colis basée à Memphis a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 17,20 et 19,00 dollars par action, dont le point médian est légèrement inférieur aux estimations des analystes de 18,21 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Depuis 2023, FedEx s'est efforcée de réduire ses coûts d'exploitation de plusieurs milliards de dollars en garant des avions, en fermant des installations et en fusionnant des unités. Elle a un plan d'économie d'un milliard de dollars pour l'exercice fiscal qui s'est terminé en mai 2026.

Les investisseurs et les analystes attendent de voir si cela suffira à compenser les menaces posées par la politique commerciale des États-Unis et les incertitudes économiques mondiales.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 0,91 milliard de dollars, soit 3,83 dollars par action, pour le premier trimestre clos le 31 août, contre 0,89 milliard de dollars, soit 3,60 dollars par action, un an plus tôt.

Valeurs associées

FEDEX
226,855 USD NYSE +0,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank