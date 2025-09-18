FedEx prévoit des bénéfices inférieurs aux estimations pour 2026 en raison de l'impact des tarifs douaniers américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

FedEx FDX.N a fait état d'un bénéfice trimestriel en hausse mais prévoit un bénéfice par action pour 2026 largement inférieur aux estimations des analystes, alors qu'elle anticipe un impact de la décision américaine de mettre fin aux exemptions tarifaires sur les expéditions directes au consommateur de faible valeur.

La société de livraison de colis basée à Memphis a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 17,20 et 19,00 dollars par action, dont le point médian est légèrement inférieur aux estimations des analystes de 18,21 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Depuis 2023, FedEx s'est efforcée de réduire ses coûts d'exploitation de plusieurs milliards de dollars en garant des avions, en fermant des installations et en fusionnant des unités. Elle a un plan d'économie d'un milliard de dollars pour l'exercice fiscal qui s'est terminé en mai 2026.

Les investisseurs et les analystes attendent de voir si cela suffira à compenser les menaces posées par la politique commerciale des États-Unis et les incertitudes économiques mondiales.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 0,91 milliard de dollars, soit 3,83 dollars par action, pour le premier trimestre clos le 31 août, contre 0,89 milliard de dollars, soit 3,60 dollars par action, un an plus tôt.