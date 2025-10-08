FedEx : JP Morgan dégrade à Neutre

(AOF) - JPMorgan a dégradé sa recommandation sur le titre de FedEx, de Surpondérer à Neutre et réduit son objectif de cours de 284 à 274 dollars. Dans une note publiée avant la publication des résultats du troisième trimestre 2025 du secteur du transport et de la logistique, la banque américaine dit être " de plus en plus préoccupé par le risque pesant sur les prévisions de bénéfice par action annuel de FedEx, étant donné qu’elles intègrent déjà un rebond des fondamentaux du fret."

" Le coût élevé de la séparation du segment Fret et les récentes performances opérationnelles insuffisantes devraient également peser sur le multiple LTL (Less-than-TruckLoad = méthode d'expédition de marchandises utilisée lorsque la cargaison ne remplit pas entièrement un camion) après la scission ", détaille JP Morgan.

