FedEx : JP Morgan dégrade à Neutre
information fournie par AOF 08/10/2025 à 14:48

(AOF) - JPMorgan a dégradé sa recommandation sur le titre de FedEx, de Surpondérer à Neutre et réduit son objectif de cours de 284 à 274 dollars. Dans une note publiée avant la publication des résultats du troisième trimestre 2025 du secteur du transport et de la logistique, la banque américaine dit être " de plus en plus préoccupé par le risque pesant sur les prévisions de bénéfice par action annuel de FedEx, étant donné qu’elles intègrent déjà un rebond des fondamentaux du fret."

" Le coût élevé de la séparation du segment Fret et les récentes performances opérationnelles insuffisantes devraient également peser sur le multiple LTL (Less-than-TruckLoad = méthode d'expédition de marchandises utilisée lorsque la cargaison ne remplit pas entièrement un camion) après la scission ", détaille JP Morgan.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

FEDEX
242,250 USD NYSE 0,00%
