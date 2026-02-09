 Aller au contenu principal
FedEx investit massivement en Europe avec le rachat d'InPost pour près de 8 milliards d'euros
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 15:15

Advent International, FCWB LLC (filiale à 100% de FedEx), A&R Investments Ltd. et PPF Group, conjointement avec InPost (prestataire européen en solutions de e-commerce spécialisé dans la livraison hors domicile et les consignes automatiques de colis), sont parvenus à un accord sur un projet d'offre publique d'achat recommandée, intégralement en numéraire. Il vise l'ensemble des actions émises et en circulation d'InPost au prix de 15,60 euros (dividende attaché) par action.

Ce prix proposé représente une prime de 50% par rapport au cours de clôture du 2 janvier 2026.

L'offre valorise 100% des actions d'InPost à environ 7,8 MdsEUR.

Dans le détail, cette offre est portée par un groupe d'investisseurs stratégiques et financiers :

- Advent International (37%) : société de capital-investissement.

- FedEx (37%) : géant mondial de la logistique qui apportera son expertise et son réseau mondial

- A&R Investments (16%) : véhicule du fondateur et actuel PDG d'InPost, Rafal Brzoska

- PPF Group (10%) : déjà actionnaire, il vend sa part actuelle pour réinvestir dans le nouveau consortium.

InPost restera une entreprise autonome. Son siège social demeure en Pologne et la marque InPost sera conservée. Rafal Brzoska reste à la tête de l'entreprise en tant que PDG.

Bien que les entités FedEx et InPost restent indépendantes, elles prévoient des accords commerciaux pour connecter le réseau mondial de FedEx aux 61 000 casiers automatiques (lockers) d'InPost en Europe. L'objectif est d'accélérer le déploiement d'InPost sur les marchés clés comme la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne.

Le conseil d'administration d'InPost recommande unanimement aux actionnaires d'accepter l'offre. Des actionnaires représentant déjà 48% des parts soutiennent l'opération.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires habituelles. "En nous appuyant sur notre succès en Pologne, cette transaction soutiendra notre prochaine phase de croissance alors que nous poursuivons notre expansion à travers l'Europe. En nous associant aux investisseurs financiers et stratégiques de long terme du consortium, qui connaissent parfaitement notre activité et notre secteur, nous bénéficions de l'expertise, de la stabilité et des ressources nécessaires pour tirer parti de vents arrières favorables : la pénétration croissante du e-commerce, l'exigence accrue des consommateurs en termes de rapidité et de commodité, ainsi que l'évolution vers des solutions de livraison plus durables", a déclaré Rafal Brzoska, PDG et fondateur d'InPost.

Pour Raj Subramaniam, PDG de FedEx, l'alliance entre le réseau logistique mondial de FedEx et les solutions de livraison hors domicile d'InPost va permettre d'offrir un meilleur service aux clients européens tout en garantissant une croissance solide pour ces deux entreprises.

Vers 15h, InPost enregistre de loin la plus forte hausse de l'AEX 25 en bondissant de 13,46% à 15,09 EUR.

