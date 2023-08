Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx: hausse de tarifs en vue début 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 17:01









(CercleFinance.com) - Le groupe américain de messagerie et de logistique FedEx a annoncé mardi qu'il prévoyait d'augmenter ses tarifs à partir de l'année prochaine.



Le groupe de Memphis, souvent présenté comme un bon baromètre de l'économie américaine en raison des grandes quantités de marchandises qu'il transporte, prévoit de relever ses tarifs de 5,9% en moyenne à partir du 1er janvier 2024.



Cette hausse s'appliquera d'abord à son service de livraison rapide FedEx Express et à son offre de courrier acheminé par voie terrestre, FedEx Ground, tandis que son activité fret pourrait relever ses tarifs dans une proportion pouvant aller jusqu'à 6,9%.



Dans un communiqué, le transporteur explique que ces ajustements tarifaires reflètent les coûts additionnels liés à l'environnement opérationnel actuel.





