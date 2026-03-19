FedEx glisse avant la publication de ses résultats, les investisseurs s'intéressant aux efforts de réduction des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions de FedEx FDX.N ont baissé de 1,3 % à 345,02 $ jeudi, à l'approche des résultats du troisième trimestre fiscal qui seront publiés après la cloche, l'accent étant mis sur les progrès de la restructuration des coûts dans un contexte de baisse des volumes d'expédition

** Le géant de la livraison de colis devrait afficher une hausse de 6% de son chiffre d'affaires à 23,43 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté devrait s'établir à 4,09 dollars, contre 4,51 dollars il y a un an, selon LSEG ** Lors de sa journée annuelle des investisseurs le mois dernier, FDX a déclaré que son bénéfice ajusté pour le trimestre des fêtes dépasserait les prévisions de Wall Street à ce moment-là et a fixé des objectifs de croissance jusqu'en 2029

** Nous nous concentrons religieusement sur les coûts", a déclaré le directeur financier John Dietrich aux investisseurs ** En décembre, la compagnie basée à Memphis (Tennessee) a relevé la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices pour l'année entière, citant les bénéfices de sa restructuration des coûts sur plusieurs années visant à intégrer ses unités Ground et Express

** Avec le mouvement de la session, les actions FDX ont augmenté de ~19 % depuis le début de l'année, surperformant fortement la progression de ~5% du S&P 500 Industrials .SPLRCI et la baisse de ~4% du S&P 500 .SPX .

** La note moyenne de 30 analystes est "acheter"; le prix médian de 405 $ implique une hausse de 17 % par rapport aux niveaux actuels

** L'action FDX s'est récemment négociée à ~16x les bénéfices à venir, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 12x. En comparaison, le concurrent UPS UPS.N s'est récemment négocié à 13 fois les bénéfices attendus, contre 15 fois en moyenne sur 5 ans - données LSEG