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FedEx Freight s'apprête à faire son entrée en Bourse alors que la scission touche à sa fin
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Baertlein

FedEx Freight finalisera lundi sa scission d'avec FedEx Corp et commencera à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "FDXF".

FedEx Freight est le plus grand prestataire de services de transport de lots partiels aux États-Unis. Son entrée en Bourse en tant que société indépendante intervient à un moment où les tarifs de fret pourraient sortir d'une crise de quatre ans , en partie en raison du retrait de plusieurs opérateurs du marché en raison de pertes financières et à la pression exercée par les régulateurs fédéraux pour restreindre drastiquement les permis de conduire commerciaux aux seuls citoyens américains.

"En tant qu’entité nouvellement scindée et spécialisée, la société offre une opportunité considérable d’amélioration des marges, bien que cela dépende fortement de la mise en œuvre", a déclaré Fadi Chamoun, analyste chez BMO Capital Markets, dans une note récente.

Cette amélioration dépend de la capacité de la direction à traduire les avantages du réseau en une meilleure qualité de service, un chiffre d’affaires par expédition plus élevé et une amélioration durable du ratio d’exploitation, a ajouté M. Chamoun.

Brian Ossenbeck, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré qu’il évaluait FedEx Freight à un multiple inférieur à celui de ses concurrents XPO XPO.N , Saia SAIA.O et Old Dominion Freight Line ODFL.O , "compte tenu du risque lié à la mise en œuvre et des coûts de transition liés à la scission, ainsi que de la sous-performance persistante en matière de service et de volume".

FedEx Freight prévoit une croissance moyenne de son chiffre d'affaires comprise entre 4 % et 6 % à moyen terme, a déclaré en avril Marshall Witt, directeur financier.

La société prévoit également une croissance moyenne de son bénéfice de base comprise entre 10 % et 12 % à moyen terme, a ajouté M. Witt.

Les investissements dans la modernisation et la séparation de l'activité de FedEx pèseront sur les bénéfices à court terme, mais la maîtrise des coûts, l'automatisation et l'ajout de fret à forte rentabilité renforceront les marges au fil du temps, a déclaré M. Witt.

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