Fedex fait mieux qu'attendu au 1T malgré "l'évolution du contexte commercial mondial"

( Belga / BRUNO FAHY )

Le groupe américain de livraison de plis et de colis Fedex a fait mieux qu'anticipé au premier trimestre de son exercice décalé, notamment grâce à son plan de réduction des coûts et malgré les droits de douane américains.

"La croissance de nos bénéfices souligne le succès de nos initiatives stratégiques, alors que nous optimisons notre réseau et réduisons nos coûts de service", a déclaré le patron de l'entreprise, Raj Subramaniam, dans un communiqué publié jeudi.

Entre juin et août, premier trimestre de son exercice décalé, l'entreprise de Memphis (Tennessee) a réalisé un chiffre d'affaires de 22,2 milliards de dollars, soit plus que l'année passée.

Les analystes de Factset tablaient sur 21,6 milliards de dollars.

Le bénéfice net de Fedex s'est établi à 910 millions de dollars, là encore au-dessus des attentes.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée privilégiée par les marchés, il ressort à 3,83 dollars quand le consensus attendait 3,61 dollars.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, vers 22H15 GMT, l'action de Fedex progressait nettement (+5,20% à 238,65 dollars).

Le groupe indique avoir profité d'une "augmentation du volume des colis aux États-Unis".

Il reconnaît toutefois que sa progression a été atténuée par la hausse des coûts de transport et par l'impact de "l'évolution du contexte commercial mondial sur la demande" de colis.

Fedex a été confronté à "une volatilité et à des incertitudes importantes" compte tenu du contexte, a souligné M. Subramaniam lors d'un appel avec les investisseurs.

- Surtaxes sur les petits colis -

L'exemption de droits de douane pour l'ensemble des petits colis entrant aux Etats-Unis a pris fin au mois d'août, entraînant l'imposition de taxes douanières.

Cette décision a poussé plusieurs pays à suspendre leurs livraisons de colis vers la première économie mondiale.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos clients afin de les aider à maintenir un accès efficace au marché américain, qui est essentiel pour eux", a expliqué M. Subramaniam.

"Nous avons pu mettre à profit les enseignements tirés de notre expérience (avec la Chine) pour aider les expéditeurs d'autres régions à s'adapter à la suppression récente de l'exemption", a-t-il ajouté.

L'exemption des surtaxes sur les petits colis en provenance de Chine avait été levée en amont, au mois de mai, compte tenu des tensions commerciales accrues entre Washington et Pékin.

Le groupe prévoit une perte "de 1 milliard de dollars lié à l'environnement commercial mondial", a avancé lors de la conférence John Dietrich, vice-président et directeur financier.

Pour l'ensemble de l'exercice, Fedex prévoit un taux de croissance de son chiffre d'affaires compris entre 4% et 6% par rapport au précédent. Il s'attend à un bénéfice net par action compris entre 17,20 et 19 dollars (soit une moyenne à 18,10 dollars), contre une estimation Factset de 18,36 dollars.