FedEx et UPS s'engagent à rembourser les frais de douane à leurs clients

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Les géants de la livraison de colis FedEx FDX.N et UPS UPS.N ont annoncé mardi qu'ils reverseraient à leurs clients tout remboursement de droits de douane, alors que le gouvernement américain commence à restituer les taxes perçues illégalement .

Des milliers d'entreprises se sont empressées de déposer des demandes de remboursement après la mise en place, la semaine dernière, d'un système permettant aux entreprises de récupérer les droits de douane auprès du gouvernement américain.

En février, la Cour suprême des États-Unis a invalidé les droits de douane que le président Donald Trump avait imposés en vertu d'une loi destinée à être appliquée en cas d'urgence nationale, infligeant ainsi une cuisante défaite au président républicain.

Environ 166 milliards de dollars de droits de douane perçus par les États-Unis sont susceptibles d'être remboursés. Les droits de douane de l'administration Trump ont bouleversé le commerce mondial jusqu'en 2025 et ont eu un impact sur les bénéfices d'un large éventail d'entreprises, y compris les prestataires logistiques.

Carol Tome, directrice générale d'UPS, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs après la publication des résultats que la société avait perçu environ 5 milliards de dollars de droits de douane auprès de ses clients.

« Nous travaillons avec les douanes et la protection des frontières pour demander ces remboursements. Notre approche consiste à collaborer avec le gouvernement américain et non à le poursuivre en justice », a déclaré Mme Tome, faisant référence au procès intenté en février par son concurrent FedEx .

« Nous pensons qu'il faudra un certain temps avant que le Trésor ne nous verse ces fonds, mais dès que nous les recevrons, nous les reverserons immédiatement à nos clients », a-t-elle ajouté.

FedEx a également déclaré qu'elle rembourserait ses clients « dès qu'elle commencerait à recevoir des remboursements de la CBP ».