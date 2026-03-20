FedEx en hausse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes et à une demande stable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions de la société de livraison mondiale FedEx FDX.N augmentent d'environ 9 % à 387,96 $ avant le marché

** La société a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale jeudi, indiquant une demande de transport stable malgré les tensions géopolitiques et l'augmentation des coûts du carburant

** La scission de l'unité de fret de FDX le 1er juin marque une étape clé, alors que la société se concentre sur les opérations de livraison à plus forte marge

** Stephens s'attend à ce que l'entreprise continue de surpasser le secteur, et voit l'unité de fret améliorer sa rentabilité une fois que les frictions liées à la séparation auront disparu

** Les actions du groupe rival Deutsche Post DHL DHLn.DE ont augmenté de 1,14%, tandis que le rival américain UPS UPS.N a légèrement progressé

** 30 analystes évaluent l'action FDX à "acheter" en moyenne; la prévision médiane est de 425 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 23,2 % depuis le début de l'année