 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FedEx en hausse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes et à une demande stable
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 11:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions de la société de livraison mondiale FedEx FDX.N augmentent d'environ 9 % à 387,96 $ avant le marché

** La société a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale jeudi, indiquant une demande de transport stable malgré les tensions géopolitiques et l'augmentation des coûts du carburant

** La scission de l'unité de fret de FDX le 1er juin marque une étape clé, alors que la société se concentre sur les opérations de livraison à plus forte marge

** Stephens s'attend à ce que l'entreprise continue de surpasser le secteur, et voit l'unité de fret améliorer sa rentabilité une fois que les frictions liées à la séparation auront disparu

** Les actions du groupe rival Deutsche Post DHL DHLn.DE ont augmenté de 1,14%, tandis que le rival américain UPS UPS.N a légèrement progressé

** 30 analystes évaluent l'action FDX à "acheter" en moyenne; la prévision médiane est de 425 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 23,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DEUTSCHE POST
44,810 EUR XETRA +2,00%
FEDEX
356,400 USD NYSE +1,89%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
96,550 USD NYSE -0,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/03/2026 à 11:55:12.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / BEN STANSALL )
    Unilever reçoit une offre de rachat pour les soupes Knorr et la moutarde Maille
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.03.2026 13:21 

    Le géant britannique des produits d'hygiène, cosmétiques et d'alimentation Unilever a annoncé vendredi avoir reçu du groupe américain McCormick & Company une offre de rachat pour ses marques alimentaires, qui comprennent notamment les soupes Knorr et la moutarde ... Lire la suite

  • Des fidèles musulmans assistent à la prière matinale de l'Aïd el-Fitr dans la rue Salah al-Din, après que la police les a empêchés de s'approcher des remparts de la vieille ville de Jérusalem, le 20 mars 2026 ( AFP / JOHN WESSELS )
    A Jérusalem, un Aïd "triste et douloureux" sans accès à la mosquée Al-Aqsa
    information fournie par AFP 20.03.2026 13:18 

    "En ce jour de fête, où est la joie?" Comme chaque jour depuis le début de la guerre avec l'Iran, ce vendredi d'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, les accès à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem-Est sont restés fermés. A la grande tristesse des centaines de ... Lire la suite

  • Un trader vu de dos (Crédits: Adobe Stock)
    Élaguer les positions, plutôt que couper à la serpe
    information fournie par Les sélections de Roland LASKINE 20.03.2026 13:02 

    Le 19 mars 2026 Si vous vous trouvez complètement dépassé par la situation, incapable de vous forger la moindre opinion sur l'évolution des marchés et sur la stratégie à adopter pour l'allocation de vos actifs financiers, sachez que vous n'être pas le seul. Cette ... Lire la suite

  • Une Iranienne achète des fleurs sur le bazar Tajrish au nord de Téhéran, le 19 mars 2026, à la veille de Norouz, le nouvel an persan ( AFP / - )
    Le nouvel an en Iran assombri par la guerre, une raffinerie incendiée au Koweït
    information fournie par AFP 20.03.2026 12:51 

    Les pompiers luttaient vendredi contre un incendie dans une vaste raffinerie au Koweït après des frappes de l'Iran, où la guerre lancée par Israël et les Etats-Unis il y a trois semaines plonge les célébrations du nouvel an dans la morosité. Le conflit, qui dure ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank