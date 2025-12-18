 Aller au contenu principal
FedEx en hausse après avoir enregistré un bénéfice trimestriel plus élevé et revu à la hausse ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 22:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions de FedEx FDX.N augmentent de 2,6 % à 294,60 $ après la cloche

** FDX annonce un bénéfice ajusté de 1,14 milliard de dollars, soit 4,82 $ par action, contre 990 millions de dollars, soit 4,05 $ par action, il y a un an

** La société prévoit désormais un bénéfice annuel par action compris entre 17,80 et 19 dollars, ce qui représente un relèvement de l'extrémité inférieure de la fourchette de prévision de 17,20 à 19 dollars

** FDX revoit à la hausse ses perspectives de revenus pour 2026, tablant sur une croissance de 5 % à 6 % d'une année sur l'autre, contre une prévision précédente de 4 % à 6 %

** L'action a augmenté de 2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FEDEX
287,130 USD NYSE +1,73%
