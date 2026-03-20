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FedEx bat le consensus et relève ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 07:28

À l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels jeudi soir, marquée notamment par un BPA bien meilleur que prévu, FedEx a fait part d'un relèvement d'objectifs pour l'exercice en cours.

Ainsi, il prévoit désormais un BPA annuel de 16,05 à 16,85 USD avant les ajustements comptables des plans de retraite MTM, et non plus de 14,80 à 16,00 USD, et une croissance du chiffre d'affaires de 6,0% à 6,5%, contre une prévision précédente de 5% à 6%.

Le groupe de logistique basé à Memphis (Tennessee) a dévoilé un BPA ajusté en croissance de plus de 16% à 5,25 USD au titre de son 3e trimestre 2025-2026, battant d'environ 28% le consensus de marché.

Son profit opérationnel ajusté s'est accru de 7% à 1,62 MdsUSD, soit une marge correspondante en retrait limité de 0,1 point à 6,7%, pour des revenus en progression d'environ 8% pour atteindre 24 MdsUSD.

Le profit d'exploitation s'est amélioré avec la vigueur des rendements des colis intérieurs aux États-Unis et internationaux, la poursuite des économies grâce aux initiatives de transformation et l'augmentation du volume des colis nationaux américains.

"Nos résultats du 3e trimestre et l'amélioration des perspectives reflètent la résilience de notre activité et une exécution exceptionnelle face à notre stratégie visant à stimuler une croissance rentable", commente le CFO John Dietrich.

"En regardant vers l'avenir, nous sommes très bien positionnés pour augmenter la rentabilité et générer un flux de trésorerie libre solide à la fois cet exercice et à plus long terme, en soutenant une création significative de valeur pour les actionnaires."

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