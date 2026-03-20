FedEx bat le consensus et relève ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 07:28
Ainsi, il prévoit désormais un BPA annuel de 16,05 à 16,85 USD avant les ajustements comptables des plans de retraite MTM, et non plus de 14,80 à 16,00 USD, et une croissance du chiffre d'affaires de 6,0% à 6,5%, contre une prévision précédente de 5% à 6%.
Le groupe de logistique basé à Memphis (Tennessee) a dévoilé un BPA ajusté en croissance de plus de 16% à 5,25 USD au titre de son 3e trimestre 2025-2026, battant d'environ 28% le consensus de marché.
Son profit opérationnel ajusté s'est accru de 7% à 1,62 MdsUSD, soit une marge correspondante en retrait limité de 0,1 point à 6,7%, pour des revenus en progression d'environ 8% pour atteindre 24 MdsUSD.
Le profit d'exploitation s'est amélioré avec la vigueur des rendements des colis intérieurs aux États-Unis et internationaux, la poursuite des économies grâce aux initiatives de transformation et l'augmentation du volume des colis nationaux américains.
"Nos résultats du 3e trimestre et l'amélioration des perspectives reflètent la résilience de notre activité et une exécution exceptionnelle face à notre stratégie visant à stimuler une croissance rentable", commente le CFO John Dietrich.
"En regardant vers l'avenir, nous sommes très bien positionnés pour augmenter la rentabilité et générer un flux de trésorerie libre solide à la fois cet exercice et à plus long terme, en soutenant une création significative de valeur pour les actionnaires."
Valeurs associées
|356,400 USD
|NYSE
|+1,89%
A lire aussi
-
Unilever a déclaré vendredi être en discussions avec la société américaine McCormick & Company en vue de lui vendre son activité agroalimentaire, qui comprend des marques telles que la mayonnaise Hellmann’s ainsi que les soupes et assaisonnements Knorr.
-
Des dizaines de milliers de vols annulés : la guerre au Moyen-Orient fait réaliser à l'Europe sa dépendance aérienne aux pays du Golfe
Le lobby des compagnies européennes proteste de longue date contre une concurrence des compagnies du Golfe jugée déloyale car soutenue par les pétrodollars. Les compagnies aériennes européennes ont estimé jeudi 19 mars que la guerre au Moyen-Orient, qui a provoqué ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Bouygues, Exail, Unilever, Elmos Semiconductor, Bridgepoint, Spire Healthcare, Standard Chartered, JD Wethersspoon) Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * BOUYGUES BOUY.PA - Colas, filiale du groupe français, a annoncé ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer