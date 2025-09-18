 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
FedEx : baisse du bénéfice par action après la cloche ; attention aux tarifs douaniers américains
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 18:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de FedEx FDX.N étaient en baisse de 0,1 % jeudi, la société ayant annoncé une baisse de son bénéfice par action par rapport à l'année précédente lors de la publication de ses résultats trimestriels après la cloche de clôture. Les investisseurs s'intéresseront à l'impact des droits de douane américains sur les colis précédemment exemptés

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 21,66 milliards de dollars au 1er trimestre, contre 21,58 milliards de dollars au trimestre précédent, et à un BPA de 3,59 dollars, contre 3,60 dollars il y a un an, selon LSEG

** Les estimations de bénéfices des analystes ont été revues à la baisse avant la publication du rapport ** Le premier trimestre fiscal de FedEx, qui s'est achevé le 31 août, a subi l'impact de la fin, le 2 mai, des exemptions "de minimis" pour les colis en provenance de Chine et de Hong Kong ** Evercore ISI a rétrogradé cette semaine FDX de "surperformer" à "surperformer" et a réduit son prix cible de 249 $ à 243 $, affirmant que les bénéfices à court terme de la société sont susceptibles d'être affectés par le ralentissement de la production industrielle et des dépenses de consommation

** Le prix cible médian à 12 mois sur FDX est de 268 $; le titre était en dernier lieu à 225,62 $

** La répartition des notes des analystes sur l'action est la suivante: 19 notes "achat fort" ou "achat", neuf notes "maintien" et trois notes "vente" ou "vente forte", selon LSEG

** Les actions FDX sont en baisse d'environ 20 % depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à l'indice S&P 500

.SPX , qui est en hausse d'environ 13 % pour cette période

