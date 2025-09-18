 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 303,43
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

FedEx augmente après avoir affiché un bénéfice trimestriel plus élevé
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 22:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de FedEx FDX.N augmentent de 5 % à 238 $ dans les échanges prolongés ** La société de livraison de colis affiche un BPA ajusté de 3,83 $ au 1er trimestre , en hausse par rapport aux 3,60 $ de l'année précédente

** FDX prévoit un BPA ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 17,20 et 19,00 dollars, le point médian étant légèrement inférieur aux estimations des analystes (18,21 dollars) - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 19,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FEDEX
226,855 USD NYSE +0,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank