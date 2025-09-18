FedEx augmente après avoir affiché un bénéfice trimestriel plus élevé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de FedEx FDX.N augmentent de 5 % à 238 $ dans les échanges prolongés ** La société de livraison de colis affiche un BPA ajusté de 3,83 $ au 1er trimestre , en hausse par rapport aux 3,60 $ de l'année précédente

** FDX prévoit un BPA ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 17,20 et 19,00 dollars, le point médian étant légèrement inférieur aux estimations des analystes (18,21 dollars) - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 19,3 % depuis le début de l'année