FedEx: alliance stratégique avec Nimble aux Etats-Unis

information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - FedEx annonce une alliance stratégique et un investissement dans Nimble, une entreprise spécialisée dans la robotique AI et la technologie de 'fulfillment autonome' pour le commerce électronique.



Le ' fulfillment autonome ' concerne l'utilisation de technologies comme la robotique et l'IA, permettant d'automatiser les processus de gestion des commandes et de livraison dans la chaîne d'approvisionnement.



Cet accord vise à étendre l'offre de FedEx Fulfillment avec le modèle 3PL entièrement autonome de Nimble.





Valeurs associées FEDEX 285,35 USD NYSE -2,51%