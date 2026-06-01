FedEx a finalisé la scission de FedEx Freight Holding Company qui devient une société indépendante et cotée en bourse.

Les actions ordinaires de FedEx Freight commenceront aujourd'hui à être négociées à la Bourse de New York sous le symbole boursier " FDXF ". FedEx continuera de se négocier au NYSE sous le symbole boursier " FDX ".

La scission a été réalisée par la distribution par FedEx de 80,1 % des actions ordinaires en circulation de FedEx Freight, au prorata aux détenteurs d'actions ordinaires de FedEx.

Chaque actionnaire de FedEx recevait une action ordinaire de FedEx Freight pour chaque deux actions ordinaires de FedEx détenues en registre à la clôture des activités le 15 mai 2026.

FedEx a conservé 19,9 % des actions ordinaires en circulation de FedEx Freight. FedEx disposera de ces actions dans les 24 mois suivant la conclusion de la séparation par un ou plusieurs échanges ultérieurs pour rembourser certaines dettes FedEx détenues par des créanciers FedEx et/ou par distributions aux actionnaires de FedEx sous forme de dividendes ou en échange d'actions ordinaires de FedEx en circulation.

" La séparation réussie de FedEx Freight est une étape cruciale, positionnant deux entreprises indépendantes pour diriger leurs industries respectives et créer une valeur à long terme pour leurs actionnaires ", a déclaré Raj Subramaniam, président et directeur général de FedEx.

" La spin-off d'aujourd'hui positionne FedEx Freight pour s'appuyer sur son échelle leader du marché et sa culture centrée sur le client, et fait avancer le prochain chapitre de FedEx en tant que réseau industriel qui alimente l'économie mondiale. "