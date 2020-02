Federated Investors et Hermes s' unissent

(NEWSManagers.com) - Federated Investors et Hermes Investment Management deviennent Federated Hermes, une société de gestion de 576 milliards de dollars.

Cette union fait suite à l' acquisition par Federated Investors de 60 % d' Hermes Fund Managers en 2018.

Depuis, Federated a lancé cinq fonds dédiés aux investisseurs américains façonnés à partir de produits d' Hermes. La société a aussi intégré les critères ESG d' Hermes dans les processus d' investissement des fonds monétaires, et va faire de même pour les stratégies actions et obligations.

" Au-delà d' un nouveau nom, notre société réunit le meilleur de Federated et d' Hermes " , a commenté J. Christopher Donahue, président et directeur général de Federated Hermes. La nouvelle entité est portée par Federated Investors, qui a donc changé son nom ainsi que son ticker à la Bourse de New York en FHI.

Federated Hermes propose aux intermédiaires financiers et institutions des stratégies incluant des actions mondiales et régionales, de l' obligataire, du monétaire, de l' immobilier, des infrastructures, du private equity et de la dette privée. De plus, Federated Hermes fournit des services de " stewardship " par le bias d' EOS, dont de l' engagement auprès d' émetteurs, des services de vote ou de conseil en politique de vote, indique un communiqué.

Le changement s' accompagne d' une nouvelle identité visuelle.