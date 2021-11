Federated Hermes recrute l'experte en développement durable de Lego

(NEWSManagers.com) - Le gérant américain Federated Hermes vient de recruter Olivia Lankester comme directrice de l'ESG. Elle arrive de la société de jouets iconiques Lego, dont elle était directrice senior de l'impact social et de la responsabilité. Avant de travailler pour Lego, elle fut directrice de la responsabilité d'entreprise de Monsoon Accessorize (2006-2015), directrice associée pour la gouvernance et la durabilité chez F&C AM (2001-2006), et consultante chez PwC (1994-1998). Elle a également conseillé le gouvernement britannique sur le commerce et la responsabilité des entreprises entre 1998 et 2000.