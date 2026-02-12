 Aller au contenu principal
Federal Realty Investment prévoit des fonds d'exploitation annuels supérieurs aux estimations en raison d'une forte demande de location
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 22:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Federal Realty Investment Trust

FRT.N a prévu des fonds d'exploitation pour 2026 supérieurs aux attentes de Wall Street jeudi, car il anticipe une forte demande de location et des loyers plus élevés pour ses centres commerciaux ancrés dans l'épicerie

Les actions de la société ont augmenté d'environ 4 % dans les échanges prolongés.

La société basée dans le Maryland, dont le portefeuille comprend des épiceries telles que Trader Joe's, Whole Foods et Best Buy, a résisté à l'incertitude économique grâce à sa concentration de centres commerciaux dans des zones métropolitaines densément peuplées.

Federal Realty s'attend maintenant à ce que le FFO de 2026 de la National Association of Real Estate Investment Trusts, ou NAREIT, se situe entre 7,42 et 7,52 dollars par action, au-dessus des estimations des analystes de 7,42 dollars par action, d'après les données compilées par LSEG.

Des sociétés comparables telles que Regency Centers

REG.O et Kimco Realty KIM.N ont également relevé leurs prévisions annuelles récemment, misant sur une demande stable pour leurs biens immobiliers locatifs.

Le portefeuille de centres commerciaux de la société comprend 102 propriétés, principalement des projets immobiliers de détail comprenant environ 26,8 millions de pieds carrés commerciaux en 2024. La société a également acquis deux propriétés au quatrième trimestre, pour un montant total de 340 millions de dollars, ajoutant ainsi un nouveau marché à son empreinte à Omaha.

Pour le quatrième trimestre, la société a déclaré un FFO Nareit de 1,84 $ par action, par rapport aux estimations moyennes des analystes de 1,80 $ par action.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 327,5 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 328,4 millions de dollars.

