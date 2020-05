Federal Finance Gestion lance un nouveau produit structuré

(NEWSManagers.com) - Federal Finance Gestion, société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services, a annoncé le lancement d'un nouveau produit structuré baptisé " Autofocus ESG Juillet 2020" .

Il s' agit d' un produit financier à capital non garanti d' une durée maximale de 9 ans et dont l' évolution est liée à l' indice Refinitiv Eurozone ESG Select Index®. Cet indice est calculé selon une méthodologie dont le cahier des charges a été élaboré par les équipes ESG d' Arkea IS et développée par le fournisseur de données Refinitiv. "Nous sommes le premier Asset Manager à lancer un fonds à formule dont le sous-jacent est un indice ESG designé par nos soins", indique Jean Baptiste Morel, responsable de l' équipe ESG d'Arkea IS. Le produit est éligible aux contrats d' assurance-vie (y compris Fourgous) et au compte-titres.

La période de souscription s' étend du 11 mai au 18 juillet 2020 en Assurance-vie et jusqu' au 30 juillet 2020 (avant 12h) en compte-titres.

Federal Finance Gestion gère plus de 5 milliards d'euros en produits structurés.

Ce produit vient enrichir la gamme de fonds à formule composée de 38 fonds à ce jour et dont l' encours cumulé représente 2,7 milliards d' euros.