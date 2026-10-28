Fed : Warsh joue la montre face à une inflation qui ne cède pas

Kevin Warsh a défendu mercredi une décision pour le moins paradoxale, puisque l'économie américaine accélère et que l'inflation reste obstinément supérieure à 2%, mais que la Réserve fédérale a néanmoins choisi de maintenir ses taux directeurs entre 3,75% et 4%. Devant la presse, son président a justifié cette pause par la nécessité de prendre du recul après le resserrement de septembre, estimant que les prochaines données permettraient de déterminer si une nouvelle hausse est nécessaire.

Le tableau conjoncturel qu'il a brossé n'a pourtant rien de celui d'une économie à bout de souffle, avec une consommation toujours dynamique, un investissement des entreprises qui s'étend désormais au-delà du seul secteur technologique et un marché du travail qui continue de faire preuve de résistance. Quant à l'inflation, Warsh a rappelé qu'elle dépassait l'objectif de la Fed depuis près de six ans et que le récent renchérissement de l'énergie risquait de compliquer encore la tâche de l'institution.

Le patron de la Fed a néanmoins souligné que le resserrement monétaire commençait à produire ses effets, les conditions financières s'étant durcies et les investisseurs devenant plus sélectifs dans leurs financements, tout en reconnaissant qu'il était encore prématuré de qualifier ces conditions de véritablement restrictives. Une nuance qui laisse penser que la banque centrale conserve des marges pour agir, même si Warsh s'est soigneusement gardé de préjuger d'une nouvelle hausse en décembre.

Il a également annoncé qu'à partir de 2027, une des huit réunions annuelles serait consacrée exclusivement à la stratégie monétaire, sans vote sur les taux. La Fed entend donc se donner davantage de temps pour réfléchir, mais certainement pas renoncer à agir si l'inflation persiste.