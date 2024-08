Fed : vers une réduction de 25 points de base en septembre (Pimco)

Bien que la Fed aime à dire qu'elle est "dépendante des données et non des points de données", le rapport sur l'emploi du mois d'août, publié le 6 septembre, jouera probablement un rôle important dans la discussion "25 contre 50" lors de la prochaine réunion.

Selon Richard Clarida, la formulation "le moment est venu" indique clairement que la Fed réduira ses taux d'au moins 25 points de base lors de sa réunion de septembre et qu'elle signalera, par le biais de ses projections 'dot plot', qu'au moins deux réductions supplémentaires de 25 points de base sont attendues lors des deux réunions restantes de l'année, en novembre et en décembre.

Avant d'ajouter : "Dans son discours, Jerome Powell a expliqué pourquoi il fallait commencer à réduire les taux d'intérêt alors que l'inflation américaine s'élevait encore à '2 points quelque chose pour cent', soit un peu plus que l'objectif de 2% fixé par la Fed. Il a notamment indiqué que la Fed est convaincue que des progrès suffisants ont été réalisés en matière de désinflation et qu'ils devraient se poursuivre".

(AOF) - "Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué lors du symposium de Jackson Hole, que des baisses de taux d'intérêt étaient à prévoir. Plus précisément, il a déclaré que "le temps est venu pour la politique de s'ajuster". Le compte rendu de la réunion de juillet de la Fed, publié deux jours auparavant, a donné une indication similaire sur l'assouplissement de la politique à venir. L'hypothèse de base est probablement une réduction de 25 points de base (pb) en septembre", introduit Richard Clarida, conseiller économique mondial chez Pimco.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.