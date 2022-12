Fed : une réunion source d'informations cruciales sur la trajectoire des taux

"Nous pensons que les projections des membres du FOMC (les DOTS) enverrons un message clair sur les intentions de conserver les taux élevés pendant un long moment, pour ne pas valider les attentes du marché d'un « pivot » qui peut sembler prématuré pour la Fed." (Crédits photo : Federal Reserve - )

Par Erick Muller - Directeur, Produit et Stratégie d'investissement, Muzinich & Co.

Nous pensons que la réunion de la Réserve fédérale qui se tiendra la semaine prochaine (14 décembre) fournira des informations cruciales sur la trajectoire des taux d'intérêt américains pour 2023.



À l'horizon 2023, il semble clair qu'il s'agit de savoir quand, plutôt que si, les États-Unis entrent en récession. Ces dernières semaines, de nombreux commentateurs ont suggéré que la perspective d'un atterrissage en douceur aux États-Unis restait possible, mais nous ne pensons pas que ce soit le scénario probable. De même, certains au sein de la Fed semblent désireux de capitaliser sur les chiffres de l'emploi américain de la semaine dernière, plus forts que prévu, et de relever potentiellement les taux jusqu'à 6 %, mais là encore, nous pensons que la Fed sera un peu plus nuancée que cela dans son approche la semaine prochaine.

Pour l'instant, nous pensons que la résilience de l'économie soutiendra des taux plus élevés pendant plus longtemps et que les États-Unis connaîtront probablement une récession technique au cours du second semestre de 2023. Cela résulte du décalage entre les mesures monétaires prises et leur impact sur l'économie, ce qui signifie que nous devrons probablement voir l'impact total des mesures monétaires prises en 2022 dans la seconde partie de 2023.

Nous pensons que les projections des membres du FOMC (les DOTS) enverrons un message clair sur les intentions de conserver les taux élevés pendant un long moment, pour ne pas valider les attentes du marché d'un « pivot » qui peut sembler prématuré pour la Fed. Cela devrait se traduire par une projection médiane en hausse vers 5% pour 2023 mais aussi des projections bien plus concentrées entre 4% et 5% pour 2024 qu'en septembre dernier, où les projections 2024 étaient très dispersées.

En Europe, le quatrième trimestre devrait confirmer l'entrée en récession de la zone Euro. Cependant, les politiques fiscales des principaux gouvernements européens restant favorables à la croissance, comme le "bouclier protecteur" de 200 milliards d'euros mis en place par l'Allemagne pour les entreprises et les consommateurs, pourraient permettre d'éviter une récession sévère de la zone Euro. Toutefois, la situation est complexe pour la BCE, qui a préconisé un soutien budgétaire ciblé, limité et temporaire. Les gouvernements de la zone Euro ne suivent pas ces recommandations, et cela pourrait conduire à une hausse des taux plus élevée dans la zone Euro. Nous prévoyons les taux deposit facility rate à 3% d'ici l'été prochain.

