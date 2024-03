Fed : une réunion sans beaucoup d'enjeux

(Crédits photo : Federal Reserve - )

Par Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions.

"La réunion de la Fed de demain n'a pas beaucoup d'enjeux, que ce soit au niveau de la décision ou du discours que la Fed adoptera. Le statu quo est attendu et J.Powell devrait réitérer une ligne similaire à celle qu'il a tenue lors de son témoignage devant le Congrès.

Nous serons très attentifs aux différentes projections économiques des membres du FOMC et à la mise à jour des dots plots.

Pour l'instant, le marché a toujours anticipé que la première baisse de taux serait suivie de plusieurs baisses consécutives, mais ce scénario devient de moins en moins probable.

Compte tenu des progrès réalisés en matière de désinflation et des signes d'assouplissement dans le dernier rapport sur l'emploi, une baisse des taux en juin reste le scénario central.

Néanmoins, il est possible que la Fed adopte une position attentiste après sa première baisse de taux.

Ainsi, le taux d'intérêt médian des gouverneurs pour 2024 est davantage orienté à la hausse qu'à la baisse.

Il est clair que la Fed dispose d'une plus grande marge de manœuvre que la BCE : une croissance des salaires plus faible, une productivité plus élevée et une économie globalement plus résiliente.

Cependant, la Fed ne peut pas attendre indéfiniment une "plus grande confiance" dans l'inflation, car des taux d'intérêt aussi élevés finiront par peser sur l'économie américaine.

De même qu'elle avait sous-estimé l'inflation en 2021 en la considérant comme transitoire, elle ne doit pas se montrer trop prudente sur les niveaux d'inflation actuels."