Fed : pas de nouvelle hausse attendue

Commentaires de Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez Allianz Global Investors, en amont de la réunion de la Fed des 19-20 septembre

Nous n'attendons pas de hausse de taux lors de la réunion du FOMC des 19 et 20 septembre.

La Fed est entrée dans la phase la plus mature de son cycle de resserrement monétaire.

L'attention des marchés sera désormais portée sur le calendrier d'inflexion monétaire pour 2024.

Nous n'attendons pas de hausse de taux lors de la prochaine réunion du FOMC.

Alors que le marché intègre une dernière hausse de taux de 25 pb d'ici à fin 2023 avec une probabilité de 44 %[1], nous estimons que la Fed a achevé son cycle de hausse de taux.

Certes les investisseurs continuent d'être surpris par les statistiques d'activité aux Etats-Unis, qui confirment mois après mois la résilience de l'économie américaine. Toutefois, les données économiques récentes indiquent la poursuite de la désinflation, notamment dans les services et la diminution des tensions sur le marché du travail, un indicateur clé pour la Fed.

La tendance à la baisse de l'inflation se retrouve également dans les anticipations des consommateurs, avec des anticipations d'inflation en septembre en baisse par rapport au mois d'août : +3,1 % à 1 an (plus bas depuis le mois de mars 2021) contre +3,5 %, et à +2,7 % à 5-10 ans, contre +3% [2].

Si l'enjeu de la réunion du FOMC est inexistant par rapport à une éventualité de hausse des taux, les marchés seront particulièrement attentifs au discours de Jerome Powell, le président de la Fed, quant au calendrier d'inflexion monétaire. Après la forte correction de la partie courte de la courbe des taux US pendant l'été, le thème « higher for longer » s'est imposé. Une première baisse des taux a été repoussée dans le temps et est maintenant anticipée par les marchés en juillet 2024. Toute révision à la hausse des « dots » sera donc suivie de près.

Dans ce contexte, après la tension sur les taux américains observée ces dernières semaines, nous pensons qu'il est temps de reprendre de la duration sur la courbe US, notamment sur la partie intermédiaire.

