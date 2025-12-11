Fed : "Le rythme des baisses de taux devrait nettement ralentir à l'avenir" (ABN Amro IS)

(AOF) - "Comme prévu, la Fed a abaissé son taux directeur de 25 points de base. L'annonce du lancement d'achats de bons du Trésor est en revanche plus surprenante. Le message qui ressort de cette réunion est celui d'une Fed plus divisée que jamais, puisque trois gouverneurs ont voté contre la décision finale", soulève Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.

Dans l'ensemble, la Fed semble toujours plus préoccupée par le marché du travail que par l'inflation, ajoute-t-il.

Avant de conclure : "Les projections de taux révèlent également une Fed profondément divisée, six gouverneurs privilégiant un statu quo et sept anticipant au moins deux baisses de taux en 2026. Dans l'ensemble, le rythme des baisses de taux devrait nettement ralentir à l'avenir. Selon nous, la Fed a désormais achevé la première phase de son processus de normalisation et devrait probablement adopter une posture attentiste ".