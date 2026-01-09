Fed: "La probabilité d'une baisse des taux en janvier est désormais quasi nulle (Abn Amro IS)

(AOF) - Le rapport sur l'emploi américain au mois de décembre a révélé la création de 50 000 postes. Ce chiffre est inférieur au consensus (60 000) et à celui de novembre (56 000). En revanche, le point le plus positif du rapport est le recul du chômage. Attendu stable à 4,5%, son taux a finalement reculé de 0,1 point, pour s'installer à 4,4%, contre 4,6% en novembre. Cette baisse suggère que, malgré un rythme d'embauche plus lent, le marché du travail ne s'effondre pas et reste solide.

Enfin, la rémunération horaire moyenne sur le mois de décembre a augmenté de 0,3%, conformément aux attentes, portant la progression en rythme annuel à 3,8%, contre 3,6% espéré.

Très surveillée par la Fed, ces chiffres sont cruciaux pour anticiper les prochaines décisions de la Banque centrale américaine sur les taux d'intérêt.

"Les divergences au sein de la Fed demeurent marquées, mais après avoir abaissé ses taux lors des trois dernières réunions, nous estimons que l'institution devrait marquer une pause lors des deux prochaines", a réagi Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, au sujet des chiffres du marché du travail aux Etats-Unis pour le mois de décembre 2025.

"Ces trois baisses de taux reflétaient principalement un arbitrage des risques favorable à l'emploi, mais à mesure que la politique monétaire s'est assouplie progressivement, cet équilibre des risques devrait évoluer. En effet, si le marché du travail continue de ralentir graduellement sans effondrement majeur, l'inflation redeviendra le principal point d'attention", précise t-il.

"La probabilité d'une baisse des taux en janvier est désormais quasi nulle. À la lumière de ces données, toute baisse de taux évoquée par les membres les plus accommodants de la Fed sera probablement présentée comme une mesure préventive, conclut Christophe Boucher.