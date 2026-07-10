 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fed : Kevin Warsh annonce les architectes de sa nouvelle doctrine monétaire
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 17:28

Le président de la Fed a nommé les responsables des cinq groupes de travail chargés de revoir la communication, le bilan, les données, la productivité et l'analyse de l'inflation.

Kevin Warsh avance dans sa volonté de refonder les méthodes de la Réserve fédérale. Les cinq "task forces" seront codirigées par quinze économistes, anciens banquiers centraux et dirigeants américains et étrangers. Officiellement indépendantes, elles remettront leurs conclusions au comité de politique monétaire.

Derrière ce casting se dessine une Fed plus "techno-monétariste", moins convaincue que l'on puisse piloter précisément l'inflation et la croissance avec quelques indicateurs et modèles. Le groupe chargé de la communication pourrait donner moins d'indications claires sur l'évolution future des taux et insister davantage sur le fait que les décisions dépendront des données à venir. Celui consacré aux données cherchera à utiliser des informations économiques plus rapides, tandis que le chantier sur l'inflation devrait accorder plus d'importance aux anticipations des acteurs, au crédit, aux marchés financiers et à la confiance dans la politique monétaire.

La réflexion sur le bilan traduit parallèlement la volonté d'une banque centrale moins interventionniste, sans nécessairement revenir au système de réserves rares d'avant 2008. Une réduction de son empreinte obligataire restituerait cependant davantage de risque de duration au secteur privé, au prix de primes de terme et d'une volatilité potentiellement plus élevées.

Le chantier le plus structurant concerne peut-être l'intelligence artificielle. Warsh cherche à déterminer si elle constitue un choc d'offre désinflationniste, alors que ses coûts, comme ceux liés à l'énergie, aux infrastructures et au financement, sont immédiats, tandis que ses gains de productivité restent différés et difficiles à mesurer.

Cette réforme pourrait rendre les décisions de la Fed plus difficiles à anticiper pour les investisseurs. Cela ne signifie pas pour autant que les marchés deviendront plus calmes ou plus logiques. Au lieu de se focaliser sur les prévisions de taux d'intérêt après chaque réunion du FOMC, ils chercheront en permanence à deviner comment la Fed réagira à chaque nouvelle donnée économique importante, comme le taux de chômage ou l'inflation.

Banques centrales
FED
Kevin Warsh
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'équipe de France, avec notamment un but d'Ousmane Dembélé (à droite) n'a laissé aucune chance au Maroc lors du quart de finale du Mondial conclu sur le score de 2-0 à Foxboro, le 9 juillet 2026 ( AFP / MAURO PIMENTEL )
    Mondial-2026: La France, la force tranquille
    information fournie par AFP 10.07.2026 18:17 

    Flamboyante en attaque, intraitable en défense et imperméable au moindre doute, l'équipe de France dégage une sérénité à toute épreuve et se projette vers les demi-finales de la Coupe du monde dans la peau d'une sérieuse candidate au titre, mardi à Dallas. Le 8e ... Lire la suite

  • Le maire de Berlin Kai Wegner, le 3 janvier 2026 à Berlin lors d'une panne d'électricité ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Le maire de Berlin renonce à se représenter sur fond de scandale
    information fournie par AFP 10.07.2026 18:13 

    Le maire conservateur de Berlin Kai Wegner a renoncé vendredi à briguer un second mandat, à deux mois des élections dans la capitale allemande, embourbé dans sa gestion de crise en réaction à une coupure d'électricité massive d'origine criminelle en janvier. "Je ... Lire la suite

  • enseigne casino (Crédit: Ketounette / Wikimedia Commons)
    Casino a choisi l'offre de son actionnaire, lourde dilution en vue
    information fournie par Zonebourse 10.07.2026 18:06 

    Le conseil d'administration a retenu la proposition de restructuration financière de son actionnaire de référence, sous réserve d'aménagements avec les créanciers. L'opération, prévue d'ici la fin de l'année, va massivement diluer les actionnaires actuels. Le distributeur ... Lire la suite

  • Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980
    Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980
    information fournie par AFP Video 10.07.2026 18:02 

    La chanteuse britannique Bonnie Tyler, star des années 1980 à la crinière blonde et la voix rocailleuse, interprète du tube "Total Eclipse of the Heart", est décédée à l'âge de 75 ans, après une opération d'urgence en mai au Portugal où elle possédait une maison. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 338,97 +0,15%
2CRSI
30,7 -3,46%
Pétrole Brent
75,85 -0,07%
SOITEC
98 -5,86%
STELLANTIS
4,841 +3,64%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank