Fed: Janus Henderson prévoit un report de la baisse des taux

(AOF) - "Les progrès modestes en matière d'inflation et les premiers signes d'essoufflement du marché du travail justifient l'approche attentiste de la Réserve fédérale (Fed) en matière de réduction des taux d'intérêt ". C’est ce qu’affirment deux responsables de Janus Henderson, Jim Cielinski, responsable mondial du Fixed Income, et Daniel Siluk, gérant de portefeuille. "Nous ne pensons pas que le cycle imminent de réduction des taux de la banque centrale sera moins profond, mais simplement retardé", précisent-ils.

"La baisse des prix à la consommation pour la deuxième fois a probablement apaisé les craintes de la Fed de devoir retarder davantage les réductions de taux, un scénario qui augmenterait le risque de contraction de l'économie", estiment les spécialistes.

"Avec un atterrissage en douceur comme scénario de base", "les obligations à plus courte échéance et les actifs plus risqués de meilleure qualité devraient bénéficier de la prolongation du cycle", ajoutent-ils.

Pour Jim Cielinski et Daniel Siluk, les investisseurs peuvent être rassurés par un scénario qui évolue comme ils le prévoient, avec "des conditions restrictives qui finissent par se transformer en assouplissement, mais sans entraîner l'économie dans une récession".