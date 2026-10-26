Fed et BCE : vers un statu quo en octobre malgré la poussée de l'inflation

(Zonebourse.com) - Malgré une inflation persistante, la Fed et la BCE devraient maintenir leurs taux directeurs en octobre. La flambée des rendements obligataires resserre déjà les conditions financières, ce qui limite le besoin d'un nouveau tour de vis monétaire.

La Fed et la BCE devraient maintenir leurs taux directeurs en octobre, malgré des tensions persistantes sur les prix. Selon Bastien Drut, responsable de la stratégie et de l'analyse chez CPRAM, la hausse des rendements obligataires pourrait limiter le besoin de nouveaux relèvements.

Aux États-Unis, le rendement à dix ans a dépassé 5,30%, son plus haut niveau depuis 2007. En Allemagne, il a franchi 3,60%, un sommet depuis 2009. Cette hausse rend les emprunts plus chers et pèse sur l'activité économique.

La Fed sous pression face à l'inflation

Aux États-Unis, seules 29 000 créations d'emplois ont été enregistrées en septembre, tandis que l'inflation sous-jacente a dépassé les attentes. Rob Dishner, gestionnaire de portefeuille senior chez Neuberger, prévoit lui aussi un maintien des taux, conformément aux anticipations du marché.

Les investisseurs seront particulièrement attentifs à la conférence de presse. Au vu des dernières données d'inflation, la Fed devrait difficilement laisser entrevoir une baisse prochaine des taux. Elle pourrait toutefois éviter de durcir son discours, en rappelant qu'une seule publication ne suffit pas à établir une tendance. La réunion de décembre sera également scrutée, les marchés cherchant à déterminer si une nouvelle hausse reste possible.

Les marchés dans l'attente de nouvelles indications

En zone euro, l'inflation a atteint 3,8 % en septembre, son plus haut niveau depuis trois ans. Cette hausse s'explique par la progression des prix de l'énergie, tandis que l'inflation sous-jacente reste stable, selon CPRAM.

La BCE pourrait donc temporiser. Comme aux États-Unis, la hausse des rendements obligataires freine déjà l'activité et pourrait réduire le besoin de nouveaux relèvements.

Ce statu quo ne signifie pas pour autant que les banques centrales ont terminé leur lutte contre l'inflation. Leurs prochaines décisions dépendront de l'évolution des prix et de la conjoncture. Les marchés chercheront donc à déterminer quelle trajectoire de taux se dessine pour les prochains mois.

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