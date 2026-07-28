Fed : Citadel Securities parie sur une hausse des taux surprise dès mercredi

Citadel Securities estime désormais qu'une hausse des taux dès mercredi constitue le scénario le plus probable, alors que ses stratégistes anticipaient jusqu'ici un resserrement en septembre puis en décembre. Ils reconnaissent que la décision s'annonce serrée, notamment après l'inflation plus faible que prévu en juin, mais jugent que le marché sous-estime le virage restrictif engagé par la Fed.

Une hausse dès juillet permettrait surtout au nouveau président Kevin Warsh d'affirmer rapidement la crédibilité anti-inflationniste de la banque centrale et de rompre avec des années de décisions largement préparées à l'avance, une pratique qu'il a vivement critiquée. Le nouveau président de la Fed souhaite réduire la "forward guidance" et éviter que les marchés considèrent qu'une modification des taux doit nécessairement être pré-signalée plusieurs semaines auparavant.

Cette stratégie serait d'autant plus défendable que l'économie américaine reste solide et que l'inflation demeure supérieure à l'objectif de la Fed. Citadel Securities estime également qu'une partie de la faiblesse des prix observée en juin pourrait s'inverser au cours des prochains mois, alors que les tensions géopolitiques et le niveau élevé du pétrole continuent d'alimenter les risques inflationnistes.

Attendre septembre réduirait en revanche la portée du signal, puisqu'une hausse à cette échéance est déjà largement anticipée. Une décision dès mercredi montrerait ainsi que la Fed est prête à accepter un coût économique pour empêcher l'inflation de s'installer durablement et installerait une nouvelle fonction de réaction, moins prévisible pour les marchés et plus agressive face aux pressions sur les prix. Cette thèse va donc plus loin que le scénario central évoqué hier, celui d'un statu quo accompagné d'un biais plus restrictif préparant le terrain à une première hausse dès septembre.