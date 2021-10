FE fundinfo nomme un directeur commercial pour la France

(NEWSManagers.com) - FE fundinfo, un fournisseur britannique de données et de technologies pour les fonds d'investissement, a recruté Philippe Cordier en tant que directeur commercial pour le marché français.

Selon un communiqué, il travaillera avec les clients de FE fundinfo ainsi qu' avec d' autres asset managers, banques, plateformes, assureurs et autres institutions financières afin de leur proposer les produits et services de la firme. Il sera en outre responsable du développement de partenariats stratégiques avec les acteurs majeurs du secteur.

Philippe Cordier rejoint FE fundinfo en provenance d'Oddo BHF, où il a travaillé comme responsable des ventes en France et en Italie pendant plus de deux ans. Auparavant, il a occupé les fonctions de responsable des ventes de Natixis pour l'Europe continentale et de responsable des ventes cash equities chez HSBC et RBS.

" La France est à la pointe de l' industrie de la gestion d' actifs en Europe et le paysage concurrentiel a radicalement évolué au cours de la dernière décennie. Avec des fonds français qui ont attiré en 2020 un niveau record de souscription et un développement très rapide des stratégies ESG et de gestion passive, il existe pour les asset managers et les distributeurs de nombreuses opportunités de se démarquer de la concurrence. Mais d' autres évolutions sont moins favorables, telles une réglementation accrue et une concurrence exacerbée et les challenges à relever, notamment technologiques, sont nombreux" , a déclaré Philippe Cordier.