FDJ : vigilance, cassure du support des 23,3E imminente
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 12:58
Dans ce cas, un nouveau potentiel de repli se dessine avec les 22E en ligne de mire (règle du balancier).
Les problèmes réglementaires européens (hausse de la fiscalité sur les jeux) a amené JPMorgan à dégrader le titre à 'sous-pondérer' et abaissé son objectif de cours presque -50%, de 42 euros à 22,50E (on y est presque déjà !).
Valeurs associées
|23,1800 EUR
|Euronext Paris
|-5,16%
A lire aussi
-
1.000 euros pour venir accoucher dans la maternité locale : une ville du Cher indigne les syndicats de médecins
La maternité de Saint-Amand Montrond est menacée car elle est passée sous le seuil des 300 accouchements par an fixé par la réglementation. "Le choix d'une maternité ne doit pas être influencé par la perspective d'une récompense purement financière". Quatre syndicats ... Lire la suite
-
Les préfets de Haute-Garonne et du Tarn affirment avoir relevé des dépassements de l'emprise du chantier de l'autoroute A69, comme l'avaient dénoncé des opposants au projet, et demandent des explications au concessionnaire, selon un communiqué diffusé mardi. "Des ... Lire la suite
-
TotalEnergies a déclaré mardi que les partenaires de son projet de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique apporteront des fonds propres supplémentaires, après la perte la veille du soutien des agences de crédit britannique et néerlandaise UK Export Finance (UKEF) ... Lire la suite
-
Un groupe de dix banques européennes, dont ING, UniCredit et BNP Paribas, ont créé une nouvelle société pour lancer une "stablecoin" adossée à l'euro, dans l'espoir de contrer la domination des États-Unis dans le domaine des paiements numériques. Le directeur général ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer