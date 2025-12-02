 Aller au contenu principal
FDJ : vigilance, cassure du support des 23,3E imminente
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 12:58

FDJ est en situation délicate, avec la cassure du support des 23,3E qui semble imminente et sera peut être validée dès ce soir.
Dans ce cas, un nouveau potentiel de repli se dessine avec les 22E en ligne de mire (règle du balancier).
Les problèmes réglementaires européens (hausse de la fiscalité sur les jeux) a amené JPMorgan à dégrader le titre à 'sous-pondérer' et abaissé son objectif de cours presque -50%, de 42 euros à 22,50E (on y est presque déjà !).

Valeurs associées

FDJ UNITED
23,1800 EUR Euronext Paris -5,16%
