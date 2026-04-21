FDJ United vise légère hausse PBJ et léger recul chiffre d’affaires en 2026

* FDJ United vise en 2026 légère progression du produit brut des jeux, léger recul du chiffre d’affaires, marge d’EBITDA courant attendue entre 23 % et 24 %. * Révision des attentes intervient après 1er trimestre marqué par PBJ en hausse de 1 % à 2 175 M€ et chiffre d’affaires en baisse de 3 % à 895 M€. * Recul trimestriel du chiffre d’affaires intègre impact de 24 M€ lié à fiscalité sur jeux. * Groupe anticipe croissance annuelle du chiffre d’affaires de BU Loterie et paris sportifs en réseau France malgré effets conjoncturels observés au 1er trimestre. * BU Paris et jeux en ligne attend amélioration sur année, avec retour à croissance du PBJ au 2nd semestre porté par plans d’actions au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. FDJ United published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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