FDJ United table sur un PBJ stable et un CA en baisse en 2026

FDJ United FDJU.PA a dit mercredi tabler sur un produit brut des jeux (PBJ) stable et une baisse comprise entre 1 et 3% ("low single digit") de son chiffre d'affaires en 2026.

À horizon 2028, FDJ United avait dit s'attendre à une accélération progressive de la croissance de son chiffre d’affaires, qui ressortirait de l’ordre de +5% en 2028.

"La performance (...) au premier semestre est toujours affectée par des alourdissements de fiscalité (...) des aléas propres à l’activité de loterie et l’effet des conditions climatiques exceptionnelles, qui ont pesé sur la fréquentation des points de vente en France", a expliqué Stéphane Pallez, présidente directrice générale, dans un communiqué.

Le spécialiste des jeux d'argent et de hasard a affiché sur les six premiers mois de l'année un PBJ de 4,31 milliards d'euros, en recul de 1,3% sur un an, et un chiffre d'affaires de 1,78 milliard d'euros, en recul de 4,5% et pénalisé par les hausses de fiscalité sur les jeux.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)