FDJ United: objectifs fixés à horizon 2028 information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - En amont de sa journée investisseurs, FDJ United fait part de son plan stratégique 'Play Forward 2028', ainsi que des objectifs associés 'qui s'inscrivent dans la continuité de sa trajectoire de croissance durable et rentable'.



Le groupe de jeux d'argent vise ainsi une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires de l'ordre de +5% et une marge d'EBITDA courant supérieure à 26% en 2028, portée par le levier opérationnel combiné aux mesures d'efficacité prises.



FDJ United prévoit aussi de 'poursuivre sa politique de dividende attractive', avec une progression annuelle du dividende reflétant ses performances et perspectives de moyen-terme, basée sur un taux de distribution d'au moins 75% du résultat net ajusté.



Sur le plan extra-financier, il souhaite continuer à réduire la part du chiffre d'affaires attribuable à des joueurs à risque et élever progressivement le niveau de sa contribution sociétale et environnementale volontaire à 5% du résultat net publié en 2030.





Valeurs associées FDJ UNITED 33,3600 EUR Euronext Paris +2,58%