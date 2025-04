FDJ United: nouvelle opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - FDJ United annonce le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat salarié : baptisée 'FDJ United Invest', celle-ci portera sur un maximum de 1% du capital, soit un nombre maximum de 1.852.700 actions.



Cette nouvelle initiative offrira l'opportunité aux plus de 5.000 collaborateurs bénéficiaires, français et internationaux, de s'associer plus étroitement au groupe de jeux d'argent, dont l'actionnariat salarié représente aujourd'hui 3,4% du capital.



La période de réservation se déroulera du 17 avril au 4 mai, pour une fixation des prix d'acquisition le 25 juin. La période de souscription-rétractation est prévue du 26 au 30 juin et le règlement-livraison de l'offre, le 29 juillet.





