* FDJ United nomme Dan Lévy directeur financier à compter du 18 mai 2026. * Il succède à Pascal Chaffard, nommé directeur des paris et jeux en ligne, chargé stratégie groupe, transformation opérationnelle. * Dan Lévy était directeur financier d’Ipsos. * Son parcours inclut Ministère de l’Économie et des Finances, Trésor britannique, Société Générale. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. FDJ United published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 202604211252BIZWIRE_USPR_____20260421_BW388564) on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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