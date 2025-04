FDJ United : hausse de 30% du chiffre d'affaires au premier trimestre

(AOF) - Le chiffre d’affaires de FDJ United s'élève à 925 millions d'euros au premier trimestre 2025, en hausse de 30% par rapport au premier trimestre 2024 publié et en baisse de 1% à périmètre comparable. Le champion européen des jeux d'argent et de hasard profite d'une bonne dynamique de la BU Loterie et paris sportifs en réseau France. Le chiffre d’affaires de ce segment est en hausse de 4% à 640 millions d'euros sur la base de mises en progression de 6%. En revanche, le chiffre d’affaires de la division BU Paris et jeux en ligne est en baisse de 10% à change constant à 231 millions d'euros.

" La performance de FDJ United au premier trimestre s'inscrit dans la trajectoire prévue pour 2025. Dans le contexte annoncé du durcissement de la régulation et de la fiscalité sur certains de ses marchés, celle-ci reflète une bonne dynamique en points de vente et une progression du nombre de joueurs actifs en ligne sur tous ses marchés ", a déclaré Stéphane Pallez, présidente directrice générale de FDJ United.

A l'occasion de son assemblée générale le 22 mai prochain, FDJ United proposera à ses actionnaires un dividende de 2,05 euros par action au titre de l'exercice 2024, dont la mise en paiement interviendra le mardi 3 juin 2025. Le dividende en 2023 était de 1,78 euro.

Points-clés

- Deuxième loterie européenne, créée en 1933 et 4ème mondiale, acteur de référence des paris sportifs en France avec 50 % de parts de marché sous les marques Loto, Cash, Parions Sport…;

- Chiffre d’affaires de 3,8Mds€ réalisé à 66 % dans la loterie et paris sportifs en réseau France, 26 % dans Paris et les jeux en ligne, 5 % dans la loterie internationale puis les paiement & Services ;

- Modèle d’affaires fondé sur 4 piliers -la dynamique de la loterie, la progression des paris sportifs, l’implantation internationale et l’ancrage territorial- et bénéficiant en France d’un cadre régulé et d’un réseau de 29 000 points de vente offrant une croissance régulière des revenus ;

- Capital détenu à 20,46 % par l’Etat français (27,11 % des droits de vote), la mutuelle des anciens combattants (15,17 % et 19,82 %), Stéphane Pallez étant présidente-directrice générale du conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- réorganisation en 4 divisions : loterie et paris sportifs en réseau France, Paris et jeux en ligne, loterie internationale et paiement & Services,

- adaptation au durcissement fiscal devant permettre au moins 100 M€ de contribution au résultat d’exploitation en 2027, dont plus de la moitié concernera la BU Paris et les jeux en ligne,

- nouveaux services en points de vente–factures des trésoreries publiques, services de paiements sous la marque Nirio pour les bailleurs ou énergéticiens…,

- montée en puissance du digital (15 %), dopé par les investissements dans les jeux en ligne : poker en ligne, paris sportifs en France par l’acquisition de Zeturf (20 % des paris hippiques en France) et, par partenariat avec Scientific Games, dans les jeux à gratter phygitaux,

- volontarisme de la croissance externe en Europe : après les acquisitions de Premier Lotteries Ireland et du britannique Sporting Group, prise de contrôle à 91 % à mi- octobre du suédois Kindred, exploitant des marques Unibet et 32Red,

- innovation démultipliée à partir de l’infrastructure technologique détenue en propre : 5 Mds de transactions par an dans les cloud du groupe, 100 000 équipements connectés en points de vente) et engagements dans des fonds de financement de start-ups (300 soutenue ;

- Stratégie environnementale visant un repli de 50 % des émissions de CO2 en 2025 vs 2017 pour toute la chaîne de valeur, la neutralité carbone du scope 1 ayant été atteinte en 2019 par financement de projets de compensation carbone ;

- Bilan déséquilibré par l’acquisition de Kiindred : 1,2 M€ de capitaux propres face à 1,8 Md de dette nette mais effet de levier limité à 1,9.

Défis

- Visibilité stratégique avec la confirmation par le conseil d’Etat du monopole des jeux pour 24 années ;

- Intégration de Kindred : 700 M€ de revenus additionnels, renforcement de la présence en Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède (soit 26 % des revenus) ;

- Objectifs 2025 : stabilité des revenus à 3,8 Mds€ et recul de la marge opérationnelle au taux de + 24 % du fait du durcissement de la fiscalité sur les jeux d’argent en France et aux Pays-Bas (65 M€ d’impact) et réduction de 150 M€ de la dette nette ;

- Objectifs de moyen terme : investissements entre 4 % et 5 % du chiffre d’affaires et maintien de la flexibilité financière avec un levier d’endettement inférieur à 2 ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,05 €, soit un taux de distribution de 77 %.