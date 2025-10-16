FDJ United délaissé après avoir légèrement abaissé son objectif de chiffre d'affaires annuel

(AOF) - FDJ United (-3,47%, à 26,70 euros) est sanctionné après avoir publié des revenus un peu décevants au troisième trimestre. Le groupe a également légèrement ajusté sa prévision de chiffre d’affaires annuel. Au troisième trimestre, le spécialiste de jeux d’argent et de hasard a généré un chiffre d’affaires de 864 millions d’euros. En données publiées, ce dernier ressort en hausse de 29%, tandis qu’il s’affiche en recul de 3% à données retraitées et en repli de 1% à fiscalité sur les jeux constante.

La société précise que l'augmentation de la fiscalité sur les jeux lui a coûté 21 millions d'euros sur la période de juillet à septembre, dont 18 millions rien qu'en France.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus se sont élevés à 2,730 milliards d'euros, soit une progression de 30% en données publiées, ou une baisse de 2% à données retraitées. A titre de comparaison, sur le premier semestre, le chiffre d'affaires s'affichait en hausse de 31% en publié et en baisse de 2% en retraité, pour un total de 1,867 milliard d'euros.

Pour Stéphane Pallez, présidente directrice générale de FDJ United : "L'évolution du chiffre d'affaires de FDJ United à fin septembre reflète la prolongation du recul de notre activité de paris et jeux en ligne sur certains marchés et l'impact de l'augmentation de la fiscalité sur les jeux, notamment en France depuis le 1er juillet".

En ce qui concerne ses objectifs, le groupe vise désormais des revenus annuels supérieurs à 3,7 milliards d'euros, alors qu'au mois de juillet, il ciblait un chiffre d'affaires stable par rapport à l'exercice 2024 pro forma, soit à 3,788 milliards d'euros. FDJ United a, en revanche, confirmé viser un taux de marge d'Ebitda courant supérieur à 24%, contre 23,6% au premier semestre 2025 ou 25,8% sur l'ensemble de l'exercice 2024. L'Ebitda courant est attendu autour de 900 millions d'euros.

Cette dégradation des comptes a été ressentie sur le cours de bourse de l'action FDJ United qui a perdu près d'un quart de sa valeur depuis le début de l'année, sans compter le repli du jour.

Points-clés

- Numéro 1 européen des jeux d’argent et de hasard avec 27 millions de joueurs, 4 ème loterie mondiale, acteur de référence des paris sportifs en France avec 50 % de parts de marché sous les marques Loto, Cash, Parions Sport…, créé en 1933 ;

- Chiffre d’affaires de 3,8Mds€ réalisé à 66 % dans la loterie et paris sportifs en réseau France, 26 % dans Paris et les jeux en ligne, 5 % dans la loterie internationale puis les paiement & Services ;

- Triple ambition : affirmation de la position de numéro 1 européen, élargissement des activités vers le digital et capitalisation sur l’ancrage territorial, et, en France, sur un réseau de 29 000 points de vente et un cadre régulé avec un monopole des jeux assuré pour 24 années ;

- Capital détenu à 20,46 % par l’État français (27,11 % des droits de vote), la mutuelle des anciens combattants (15,17 % et 19,82 %), Stéphane Pallez étant présidente-directrice générale du conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Play Forward 2028 », visant le top 3 sur 7 des 8 principaux marchés européens :

- organisation en 4 divisions : loterie et paris sportifs en réseau France, Paris et jeux en ligne, loterie internationale et paiement & Services,

- recrutement de + 1 million de joueurs supplémentaires par expansion du réseau aux grandes surfaces alimentaires (20 % du réseau physique en 2028), et par le canal digital (20 % de l’activité loterie en 2028 vs 15 % en 2024),

- identification des joueurs omnicanaux, via le programme de fidélité FDJ & Moi ( part des joueurs identifiés à + 25 %),

- nouveaux services en points de vente–factures des trésoreries publiques, services de paiements sous la marque Nirio pour les bailleurs ou énergéticiens…,

- poursuite des investissements dans les jeux en ligne : poker en ligne, paris sportifs en France avec Zeturf (20 % des paris hippiques) et, par partenariat avec Scientific Games, dans les jeux à gratter phygitaux…,

- exploitation des acquisitions des dernières années : Premier Lotteries Ireland, le Britannique Sporting Group et le Suédois Kindred (marques Unibet et 32Red),

- innovation démultipliée à partir de l’infrastructure technologique détenue en propre : 5 Mds de transactions par an dans les clouds du groupe, 100 000 équipements connectés en points de vente) et engagements dans des fonds de financement de start-ups (300 soutenues) ;

- Stratégie environnementale visant un repli de 50 % des émissions de CO2 en 2025 vs 2017 pour toute la chaîne de valeur, la neutralité carbone du scope 1 ayant été atteinte en 2019, et doublant à 5 % pour 2028 la part du résultat net affectée aux enjeux sociétaux et environnementaux ;

- Bilan déséquilibré par l’acquisition de Kiindred : 1,2 M€ de capitaux propres face à 1,8 Md de dette nette mais effet de levier limité à 1,9.

Défis

- Intégration de Kiindred : 700 M€ de revenus additionnels, renforcement de la présence en Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède (soit 26 % des revenus) ;

- Objectifs 2025 : stabilité des revenus à 3,8 Mds€ et recul de la marge opérationnelle au taux de + 24 % du fait du durcissement de la fiscalité sur les jeux d’argent en France et aux Pays-Bas (65 M€ d’impact) et réduction de 150 M€ de la dette nette ;

- Objectifs 2028 : croissance annuelle des revenus autour de +5 %, une marge opérationnel supérieure à 26 % et taux de distribution d’au moins 75 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,05 €, soit un taux de distribution de 77 %.